Російські добровольці просять людей терміново покинути Бєлгород або знайти там укриття

18 березня 2024, 18:41
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Російські добровольці зробили нову заяву для жителів Бєлгорода. Вони попросили людей терміново покинути місто або ж знайти надійне укриття.

Своє повідомлення легіон "Свобода Росії" опублікував ввечері 18 березня.

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Що повідомили російські добровольці

В легіоні "Свобода Росії" зробили термінову заяву для жителів Бєлгорода.

Вони закликали жителів міста негайно покинути Бєлгород чи знайти надійне укриття через загрозу ракетно-артилерійського обстрілу.

Ми (російські добровольці – 24 Канал) завдаємо ударів по військовим цілям, але через розміщення військових об'єктів противника в житловому секторі можуть постраждати цивільні!,
– зазначили в легіоні "Свобода Росії".

Російські добровольці попросили бєлгородців терміново евакуюватись.

Російський добровольчий корпус також закликав жителів Бєлгорода прямувати в укриття.

"Ми (російські добровольці – 24 Канал) починаємо удари по військових цілях збройних сил Росії, що знаходяться в межах міста, ми не хочемо смерті цивільних осіб і наполегливо просимо всіх пройти в укриття, не знаходитесь поблизу засобів ППО, вони також вважаються цілями для поразки", – йдеться в повідомленні.

Як дії російських добровольців б'ють по іміджу Путіна

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що є 3 моменти, які б'ють по іміджу очільника Кремля. 

Тимочко зазначив, що під час операції російських добровольців, стали зрозумілими деякі речі всередині Росії.

  • ФСБ не спрацювала ані в Росії, ані всередині України. Служба, яка займається, зокрема, й охороною кордону, не знала, де буде прорив добровольців і що він узагалі буде.
  • Розпіарена Росгвардія виявилась абсолютно неефективною. Російські добровольці дуже легко її здолали.
  • Загони ТрО, що формували в прикордонних областях Росії, теж не спрацювали. Хоча на них, на приватні парамілітарні компанії, на так звані козачі загони витратили багато мільйонів рублів. Однак, схоже, всі вони воюють на території України.

Автор: Ірина Марціяш