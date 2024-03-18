Російські добровольці просять людей терміново покинути Бєлгород або знайти там укриття

Російські добровольці зробили нову заяву для жителів Бєлгорода. Вони попросили людей терміново покинути місто або ж знайти надійне укриття.

Своє повідомлення легіон "Свобода Росії" опублікував ввечері 18 березня.

Дивіться також Спроба заспокоїти росіян: у ЗСУ прокоментували намір Путіна створити "санітарну зону"

Що повідомили російські добровольці

В легіоні "Свобода Росії" зробили термінову заяву для жителів Бєлгорода.

Вони закликали жителів міста негайно покинути Бєлгород чи знайти надійне укриття через загрозу ракетно-артилерійського обстрілу.

Ми (російські добровольці – 24 Канал) завдаємо ударів по військовим цілям, але через розміщення військових об'єктів противника в житловому секторі можуть постраждати цивільні!,

– зазначили в легіоні "Свобода Росії".

Російські добровольці попросили бєлгородців терміново евакуюватись.

Російський добровольчий корпус також закликав жителів Бєлгорода прямувати в укриття.

"Ми (російські добровольці – 24 Канал) починаємо удари по військових цілях збройних сил Росії, що знаходяться в межах міста, ми не хочемо смерті цивільних осіб і наполегливо просимо всіх пройти в укриття, не знаходитесь поблизу засобів ППО, вони також вважаються цілями для поразки", – йдеться в повідомленні.

Як дії російських добровольців б'ють по іміджу Путіна

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що є 3 моменти, які б'ють по іміджу очільника Кремля.

Тимочко зазначив, що під час операції російських добровольців, стали зрозумілими деякі речі всередині Росії.