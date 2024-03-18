Російські добровольці просять людей терміново покинути Бєлгород або знайти там укриття
Російські добровольці зробили нову заяву для жителів Бєлгорода. Вони попросили людей терміново покинути місто або ж знайти надійне укриття.
Своє повідомлення легіон "Свобода Росії" опублікував ввечері 18 березня.
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Що повідомили російські добровольці
В легіоні "Свобода Росії" зробили термінову заяву для жителів Бєлгорода.
Вони закликали жителів міста негайно покинути Бєлгород чи знайти надійне укриття через загрозу ракетно-артилерійського обстрілу.
Ми (російські добровольці – 24 Канал) завдаємо ударів по військовим цілям, але через розміщення військових об'єктів противника в житловому секторі можуть постраждати цивільні!,
– зазначили в легіоні "Свобода Росії".
Російські добровольці попросили бєлгородців терміново евакуюватись.
Російський добровольчий корпус також закликав жителів Бєлгорода прямувати в укриття.
"Ми (російські добровольці – 24 Канал) починаємо удари по військових цілях збройних сил Росії, що знаходяться в межах міста, ми не хочемо смерті цивільних осіб і наполегливо просимо всіх пройти в укриття, не знаходитесь поблизу засобів ППО, вони також вважаються цілями для поразки", – йдеться в повідомленні.
Як дії російських добровольців б'ють по іміджу Путіна
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що є 3 моменти, які б'ють по іміджу очільника Кремля.
Тимочко зазначив, що під час операції російських добровольців, стали зрозумілими деякі речі всередині Росії.
- ФСБ не спрацювала ані в Росії, ані всередині України. Служба, яка займається, зокрема, й охороною кордону, не знала, де буде прорив добровольців і що він узагалі буде.
- Розпіарена Росгвардія виявилась абсолютно неефективною. Російські добровольці дуже легко її здолали.
- Загони ТрО, що формували в прикордонних областях Росії, теж не спрацювали. Хоча на них, на приватні парамілітарні компанії, на так звані козачі загони витратили багато мільйонів рублів. Однак, схоже, всі вони воюють на території України.