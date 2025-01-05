Російські ДРГ заходили на територію України, але військові своєчасно відреагували

5 січня росіяни повідомляли про те, що перетнули державний кордон України на Сумщині. В місцевій ОВА розповіли, що відбулося.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА. Важливо, що ця інформація з'явилася на тлі повідомлень про новий наступ ЗСУ на Курщині.

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Що відбувається на прикордонні Сумщини

В ОВА написали: окремі диверсійні групи росіян заходили на територію України. Та на їхні дії своєчасно реагували підрозділи ЗСУ і прикордонники. У більшості випадків ворога знищили.

Перетину українського кордону російськими військами на території Сумщини зафіксовано не було,

– акцентували в ОВА.