Російські дрони в Білорусі: до країни четвертий день поспіль залітають "Шахеди"

У повітряний простір Білорусі масово залітають російські дрони. Це відбувається під час обстрілу України.

Вночі 13 листопада зафіксували щонайменше 12 російських дронів, які залетіли в Білорусь з України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Беларускі Гаюн".

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Що відомо про російські дрони в Білорусі

Перший дрон залетів приблизно о 22:09 у районі міста Брагін. Безпілотник вийшов у Чернігівську область, знову залетів у Білорусь та полетів на Київ.

Вранці ще один дрон рухався курсом на Світлогорськ / Бобруйськ. Його зафіксували біля Речниці. Це означає, що "Шахед" був за 70 кілометрів від кордону з Білоруссю. Пролетівши над країною сумарно близько 200 кілометрів, безпілотник зробив коло і вилетів на Київське водосховище.

За даними видання, щонайменше два дрони було втрачено на території Білорусі. Це вже четверта ніч поспіль, коли російські дрони залітають в країну. Вперше за ці дні Білорусь підняла авіацію.

У ніч на 13 листопада під час атаки України Росія використала 96 засобів повітряного нападу, з них 90 "Шахедів".

Вже не вперше російські безпілотники залітають до Білорусі. 16 жовтня під час атаки України один "Шахед" збився з курсу та залетів до Білорусі. Дрон зайшов на територію Гомельської області Білорусі з боку Чорнобильської зони.