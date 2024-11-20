У Молдові визнали, що їхні радари поки що безсилі перед російськими дронами

Молдова не здатна ефективно ідентифікувати дрони Росії, що перетинають її територію. Влада працює над закупівлею сучасного обладнання.

У Молдові визнали технічну неспроможність радарів виявляти російські дрони через їх малу відбивальну поверхню. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Realitatea.

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Чому у Молдові не можуть виявити російські безпілотники на радарах

Міністр оборони Анатоліє Носатий повідомив, що чинні системи не здатні розпізнавати безпілотники через їх малу відбивальну поверхню. Ці дрони мають радіус польоту від 1000 до 1300 кілометрів, що дозволяє їм перетинати територію України та досягати Молдови.

Нещодавній інцидент із виявленням дрона неподалік торгового центру в Кишиневі викликав нові запитання. За словами Носатого, безпілотник схожий на ті, що були зафіксовані раніше, однак як саме він потрапив у гілки дерева, пояснити поки не вдалося.

Для розв'язання проблеми уряд планує придбати сучасні системи, які зможуть оперативно ідентифікувати такі загрози. Тим часом Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії для пояснень після падіння російських дронів на молдовській території.

Російські дрони у Молдові