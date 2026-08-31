Тероризують не лише міста: які дрони росіяни почали використовувати на фронті

Біля Костянтинівки окупанти можуть запустити до тисячі дронів за добу, адже мають велику кількість відповідних екіпажів. Нещодавно ворог почав особливо часто застосовувати окремий вид безпілотників, які також атакують українські міста.

Про це 24 Каналу розповів командир взводу FPV-батальйону БПС Black Raven 93-ї ОМБр "Холодний яр" Віктор Лук'янов з позивним "Лютий", зауваживши, що мовиться саме про реактивні "Шахеди". Однак українські захисники вже шукають протидію.

Дрони на фронті

Командир взводу FPV-батальйону БПС Black Raven 93-ї ОМБр "Холодний яр" зазначив, що ворог активно застосовує легку автомобільну техніку для просування, а також мототехніку – квадроцикли та мотоцикли.

Також вони використовують крила-камікадзе. Їх дуже багато зараз стало, але наші підрозділи протидії з ними борються, постійно стараються знищити до того, як вони підлетіли до своєї цілі, – сказав він.

Крім того, на фронті побільшало й реактивних дронів.

Кількість "Шахедів" зменшилась, вони почали міняти їх на реактивні, бо вони швидші. Знову ж таки, наші системи протидії, зокрема P1-Sun, зараз так само удосконалюються для подальшої протидії,

– наголосив "Лютий".

Він додав, що великою проблемою для українських захисників залишаються й КАБи. За день росіяни можуть випустити орієнтовно сотню керованих авіаційних бомб, але завдяки успішним діям РЕБ-підрозділів вже виходить змінювати їхні координати та "відправляти" їх подалі від їхньої кінцевої точки.

"Лютий" про російські дрони на фронті: дивіться відео