На це ніхто не чекав: якими є реальні проблеми російської економіки

Російські економісти шукають різноманітні способи, щоб покращити фінансове становище країни-агресорки. Закладаючи бюджет на 2025 рік, вони намагалися передбачити ціни на нафту, проте прорахувались. Її вартість значно менша, ніж очікувалось.

Економіст Владислав Жуковський розповів 24 Каналу, що у Росії стрімко росте інфляція, яка досягла вже рівня понад 10%. Економісти намагались зменшити такий показник, але в результаті цього рухнули експортні доходи.

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"Це вказує на те, що рубель штучно посилили на 30 – 40%", – сказав він.

Економіка Росії рушиться

Дональд Трамп розпочав торгівельні війни, він повідомляє про підняття мит, тисне на економіки Китаю та європейських країн. За словами Владислава Жуковського, такі дії можуть сприяти стрімкому падінню цін на енергоносії.

У Росії буде надлишок нафти. Її бюджет переживає серйозні удари. Станом на 28 лютого 2025 року там діра на 5 трильйонів 200 мільярдів рублів,

– підкреслив економіст.

Це означає, що на початку року дефіцит російського бюджету у понад 4 рази більший, ніж було заплановано.

"Видно, що бюджет Росії тріщить. Там хотіли намалювати низьку інфляцію і знизити ціни на імпортні товари, але отримали удар по економіці", – зауважив Жуковський.

До слова, через регулярні удари українських дронів та санкції США Росія змушена скорочувати видобуток нафти. Обмеження ускладнюють доступ російських компаній до танкерів для експорту в Азію, а також зменшують можливості для зберігання сировини. Очікується, що видобуток нафти може впасти нижче 9 мільйонів барелів на добу в найближчі місяці.