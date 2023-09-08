У якому випадку російські еліти можуть задуматися про завершення війни

Один з українських безпілотників, який за твердженням росіян був збитий у центрі Ростова-на-Дону, впав у безпосередній близькості від штабу Південного воєнного округу. Ця будівля є фактично головним логістичним центром війни Росії проти України.

Найнебезпечніші люди для ЗСУ зібралися в одному будинку

Це той самий знаменитий штаб, який перейшов під контроль вагнерівців Євгенія Пригожина під час так званого Маршу справедливості. На його території Пригожин принизливо допитував вищих керівників міноборони Росії та ГРУ.

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Саме на території цього штабу Пригожин планував взяти в заручники міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу та начальника генштабу Валєрія Герасімова. Однак ті завчасно втекли з небезпечного місця. І так, це той самий штаб, де невдовзі після припинення заколоту Пригожина побував російський президент Владімір Путін, який у присутності Герасімова зустрічався з російськими генералами, які безпосередньо керують війною проти України.

Можна сказати, що на території цього будинку є найнебезпечніші для ЗСУ генерали та офіцери. Ліквідація кожного з них може створити для Москви серйозні проблеми з подальшою війною. Саме тому в Росії з таким занепокоєнням зустріли появу безпілотника у безпосередній близькості від штабу Південного воєнного округу.

Це дуже важливо. Російські окупанти мають усвідомити просту річ – більше безпечних зон для них немає. Вони можуть працювати в міноборони Росії, в генштабі Росії, у штабі Південного воєнного округу, який перетворений на головний центр агресії, але рано чи пізно туди може прилетіти безпілотник, і російські генерали та офіцери будуть знищені навіть, якщо не перебувають на лінії фронту.

Ми прекрасно знаємо, чим відрізняються штабні офіцери від тих офіцерів, які беруть безпосередню участь у війні. Це дві різні касти.

Одні ризикують своїм життям на фронті, але разом з цим можуть грабувати захоплені території, вбивати, ґвалтувати й знущатися з мирних мешканців. Водночас штабні офіцери грабують вже тоді, коли створюють офшори й фірми на окупованих територіях. Вони безпосередньо не ризикують життям, коли працюють з картами театру бойових дій.

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Найменше вони розраховують, що в момент, коли вони планують, яку кількість мирних українців треба вбити, безпілотник "невідомого походження" припиняє їхню військову біографію.

Що може змусити росіян задуматися про кінець війни

Можливо, саме це почуття небезпеки, яке пануватиме серед російських військових та їхніх сімей, почуття того, що тепер кожен може не повернутися з війни, рано чи пізно примусить російську еліту замислитися над тим, що потрібно зробити, щоб Путін подумав про необхідність закінчення війни.

Ці люди мають боятися за своє життя. Мають усвідомлювати, що не доживуть до онуків і мають поплатитися за свою співучасть у злочинах.

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Чим більше буде безпілотників над штабом Південного воєнного округу чи над будівлями міноборони або ФСБ, тим більше запанують настрої, які примусять звернути увагу на психіку оточення Путіна.

Ми знаємо, що цим мерзотникам байдуже на звичайних людей. Вони готові розплатитися за окупацію України життями сотень російських громадян. Нема такої ціни, яку б вони не були готові заплатити. Це доводить історія Росії. В Російські імперії та СРСР "клали" росіян та представників загарбаних народів буквально мільйонами. Це ніколи не викликало жодної рефлексії в еліт.

Однак коли загроза виникає у генералів, олігархів та політичних лідерів, вони лякаються насправді. Вони дійсно можуть подумати про завершення війни.