Щось відбувається: аналітик пояснив зміну у поведінці російської еліти та у риториці Путіна

Російські еліти вже тривалий час впливають на Кремль щодо закінчення війни в Україні, яка виснажує економіку країни. Проте нещодавно в оточення Володимира Путіна з'явився новий привід для невдоволення.

Засновник спільноти Resurgram Дмитро Корнієнко пояснив у розмові з 24 Каналом, чому поведінка очільника Кремля дратує еліту та порушує баланс у системі російської влади. Водночас є примітною зміна тональності у риториці Володимира Путіна щодо української влади.

Хто контролює очільника Кремля?

Корнієнко пояснив, що певні групи впливу в Росії невдоволені тим, що Путін ізольований від зовнішнього світу і навіть від свого оточення.

Путін є уособленням умовного суспільного договору кланів, еліт, олігархічних груп, силовиків, який фіксує неформальні правила поведінки у межах владної системи. Він хоч і має практично необмежену владу, однак все ж таки є обмеженим необхідністю забезпечення балансу цього договору,

– наголосив він.

Водночас він, як повідомляють ЗМІ, закривається на кілька тижнів у бункері і до нього не може потрапити навіть близьке оточення без триденної перевірки. Це свідчить, як припустив засновник спільноти Resurgram, про те, що хтось може контролювати "бульбашку" Путіна.

Відомо, що Федеральна служба охорони заборонила користуватись і Путіну, і його оточенню будь-якими пристроями, які долучені до мережі. Виходить, на його думку, що служба, яка забезпечує охорону очільника Кремля, вже контролює те, хто може підійти до Путіна, передати йому інформацію тощо.

Тому немає центру, який забезпечує правила для груп впливу, існуючих в російській владі. Наприклад, Сергій Кірієнко (перший заступник глави адміністрації президента Росії – 24 Канал) через свого сина, який керує корпорацією "ВКонтакте", намагається заблокувати інтернет в Росії. І тим самим отримати унікальне право контролювати медіаполе,

– підкреслив Дмитро Корнієнко.

Однак це медіаполе фрагментоване – там є блогери, що лояльні до різних кланів – секретаря Радбезу Сергія Шойгу, Міністерства оборони, ФСБ.

Варто знати. Політолог Ігор Чаленко вважає, що найважливіша зміна у риториці Путіна пов'язана з тим, що він припустив можливість його зустрічі із українським президентом не тільки у Москві, але й у третій країні. Також глава Росії заявив, що "конфлікт в Україні" буцімто прямує до свого завершення. Чаленко наголосив, що це є риторичним прийомом. Путін сказав, що війна закінчується, щоб синхронізувати свою риторику із заявами Дональда Трампа.

"Оскільки, чим менше ресурсів залишається у Кремля, тим більший відбувається перерозподіл і порушується баланс сил. Статки найбагатших людей з оточення Путіна зростають попри економічну кризу. Адже на їхню користь відбираються активи у людей, які менш лояльні до режиму. Однак швидкість цих процесів через брак інформації важко проаналізувати", – переконаний він.

До слова. Журналіст Денис Казанський звернув увагу на зміну риторики Путіна щодо української влади. Раніше він говорив про її "нелегітимність". Проте сьогодні очільник Кремля пом'якшив риторику, уникає різких формулювань щодо українського керівництва. Така трансформація може бути пов'язана, зокрема, з міжнародним тиском і можливими перемовинами на тлі погіршення для росіян ситуації на фронті.

Однак навіть зміна риторики Путіна, який раніше називав українського лідера "наркоманом", а днями згадав про нього як про "пана Зеленського", є свідченням того, що щось відбувається. І ці процеси, на думку засновника спільноти Resurgram, достатньо чутливі.

Що відбувається у верхівці російської влади?

Політтехнолог Юрій Подорожній пояснив, що Путін вже втратив повний контроль над владою в Росії. Наразі важелі впливу зосереджуються у ФСБ та очільників ВПК. Сьогодні, за його припущенням, стоїть питання, чи потрібен системі Путін.

З кожним днем зростає конфронтація між адміністрацією Путіна і ФСБ, про що повідомляють розвідки. Подорожній зауважив, що якби очільник Кремля дійсно контролював владу, то Росія б не дійшла до ситуації, в якій нині перебуває. Тому саме у ФСБ визначатимуть, "хто стане наступним президентом Росії".