Російські генерали бояться, є один цар, – ізраїльський військовий

Дії Росії у війні проти України створюють хаос для самих окупантів. Генерали ухвалюють зовсім незрозумілі рішення зі стратегічного та тактичного поглядів.

Вони намагаються "взяти" міста так, як ніхто не захоплює. Про це в ефірі 24 каналу розповів майор резерву армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ Віктор Верцнер.

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Окупанти діють навгад

Він пояснив, що спочатку у міста заходить піхота, укріплюється, тільки тоді, якщо потрібно, заходить техніка.

Є один цар, який все вирішує. Генерали бояться і це видно з дій військ,

– наголосив Верцнер.

Складається враження, що окупанти роблять все не так, як потрібно. Можливо, десь хтось навіть саботує наступ. Однак, найімовірніше, російські військові не вміють робити те, що повинні.

У російських військових немає бойового духу

Він зауважив, що Володимир Путін шукатиме "драбину", якою можна буде зійти з високого дерева, на яке він виліз.

"Здається, Путіну його ж військове командування показувало неправильну картину. Він думав, що його армія в рази сильніша, ніж вона є насправді", – відзначив майор.

Окупанти їздять на старій техніці і одягнені у мотлох. Окрім цього, в них майже відсутній бойовий дух. "Мотивація воювати на чужій землі завжди набагато менша, ніж у тих військових, які воюють за свій дім", – додав Вернер.

На його думку, у глави Кремля не буде варіантів залишиться при владі, коли він програє цю війну.

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