Російські хакери атакували НАТО

Росіяни намагалися проникнути в мережі східноєвропейських країн, які є членами НАТО. Це підтверджує звіт Google, який опублікували 30 березня.

У звіті Google ідеться про те, що російські хакери спробували зламати мережі країн-членів НАТО. Зокрема це стосувалося деяких східноєвропейських країн.

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За даними Google, за хакерську атаку відповідальні групи Coldriver або Callisto.

Ці кампанії атакували за допомогою новостворених облікових записів Gmail та облікових записів, які не належать Google, тому рівень успіху цих кампаній невідомий,

– зазначили у відомстві.

У НАТО інцидент досі не прокоментували.

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