Російські хакери зламали федеральну прокуратуру, – Мін'юст США
31 липня 2021 , 08:27Читать новость на русском
Джерело:Associated Press
Російські хакери зламали електронні пошти деяких федеральних прокуратур по всій країні. Саме ці зловмисники нібито атакували платформу SolarWinds.
Зламали 80% електронних скриньок
Від дій хакерів постраждали співробітників 4 офісів прокуратури в Нью-Йорку. Зловмисники загалом зламали 80% облікових записів електронної пошти Microsoft.
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Міністерство юстиції США заявило, що під час кібератаки зламали обліковий запис електронної пошти щонайменше 1 співробітника у 27 прокуратурах США.Зверніть увагу! Ці втручання здійснили впродовж 7 травня – 27 грудня 2020 року. В той самий час ідентифікували масштабну атаку на SolarWinds.
Що відомо про атаку на SolarWindsУ грудні 2020 року угруповання Cozy Bear, яке пов'язують з російськими спецслужбами, здійснило наймасштабнішу за останні 5 років кібератаку на держустанови США. Зловмисники вдерлися у програмне забезпечення SolarWinds.
Найвищі органи нацбезпеки Сполучених Штатів припустили, що саме Росія причетна до масштабної кібератаки. Водночас Кремль усі звинувачення традиційно заперечує.