Російські хакери зламали федеральну прокуратуру, – Мін'юст США

Російські хакери зламали електронні пошти деяких федеральних прокуратур по всій країні. Саме ці зловмисники нібито атакували платформу SolarWinds.

Зламали 80% електронних скриньок

Від дій хакерів постраждали співробітників 4 офісів прокуратури в Нью-Йорку. Зловмисники загалом зламали 80% облікових записів електронної пошти Microsoft.

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Міністерство юстиції США заявило, що під час кібератаки зламали обліковий запис електронної пошти щонайменше 1 співробітника у 27 прокуратурах США.

Що відомо про атаку на SolarWinds У грудні 2020 року угруповання Cozy Bear, яке пов'язують з російськими спецслужбами, здійснило наймасштабнішу за останні 5 років кібератаку на держустанови США. Зловмисники вдерлися у програмне забезпечення SolarWinds.



Найвищі органи нацбезпеки Сполучених Штатів припустили, що У грудні 2020 року угруповання Cozy Bear, яке пов'язують з російськими спецслужбами, здійснило наймасштабнішу за останні 5 років кібератаку на держустанови США. Зловмисники вдерлися у програмне забезпечення SolarWinds.Найвищі органи нацбезпеки Сполучених Штатів припустили, що саме Росія причетна до масштабної кібератаки . Водночас Кремль усі звинувачення традиційно заперечує.

Ці втручання здійснили впродовж 7 травня – 27 грудня 2020 року. В той самий час ідентифікували масштабну атаку на SolarWinds.