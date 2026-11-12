Сотні фейків про конфлікт із НАБУ: в СБУ попередили про нову хвилю російських ІПСО

Служба безпеки України фіксує активізацію російських інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на дискредитацію СБУ. Для поширення фейків російські спецслужби, зокрема, використовують нещодавні розслідування Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Росіяни сфабрикували заяву про загибель військового

За даними СБУ, російська пропаганда створює сотні фейкових повідомлень, щоб посіяти розбрат в українському суспільстві, підірвати довіру до державних інституцій та створити враження протистояння між СБУ й антикорупційними органами.

Зокрема, у підконтрольних російським спецслужбам медіа почали поширювати інформацію про нібито заяву НАБУ щодо "замовного вбивства офіцера ВМС", яке начебто організували за вказівкою СБУ.

У Службі безпеки наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. Російська пропаганда використала реальний злочин, який стався у вересні 2026 року та внаслідок якого загинув офіцер українських ВМС.

Водночас НАБУ не публікувало жодних заяв щодо цього вбивства. Крім того, розслідування таких злочинів не належить до підслідності Бюро.

За інформацією СБУ, виконавцем убивства був завербований російськими спецслужбами пенсіонер із Дніпропетровської області. Його затримали одразу після скоєння злочину. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини.

Як СБУ закликає реагувати на російські ІПСО

У Службі безпеки закликали українців зберігати пильність, не довіряти російським пропагандистським ресурсам і перевіряти інформацію за допомогою надійних джерел.

Також у відомстві нагадали, що про спроби вербування російськими спецслужбами або підозрілі пропозиції можна повідомити:

за телефоном 1516;

електронною поштою 1516@ssu.gov.ua;

через чат-бот "Спали ФСБешника" у телеграмі.

Нагадаємо, що Росія готує масштабні інформаційні провокації проти українських силових структур. Зокрема, у ГУР попереджали, що ворог планує залучати блогерів і сумнівні медіа, аби за гроші поширювати неправдиву інформацію та дискредитувати українську воєнну розвідку.