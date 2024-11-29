Російські та китайські військові літаки увійшли в зону ППО Південної Кореї

У п'ятницю, 29 листопада, п'ять китайських і шість російських військових літаків увійшли в зону розпізнавання системи протиповітряної оборони Південної Кореї.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на південнокорейське інформагентство Yonhap. Зазначається, що літаки зафіксували над морями біля східного та південного узбережжя.

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Південня Корея підняла винищувачі

За словами офіційного представника Об'єднаного комітету начальників штабів, між 9:35 і 13:53 китайські та російські військові літаки увійшли в зону ідентифікації ППО Південної Кореї послідовно над Східним морем і водами біля південного узбережжя.

Чиновники додали, що авіація не порушувала повітряний простір Південної Кореї.

Зона протиповітряної оборони не є територіальним повітряним простором, вона окреслена для виклику іноземних літаків для ідентифікації, щоб запобігти випадковим зіткненням,

– йдеться в повідомленні.

В Об'єднаному комітеті начальників штабів додали, що повітряні сили Південної Кореї виявили літаки до того, як вони увійшли в зону ідентифікації ППО країни, і вжили "тактичних" заходів, піднявши в повітря винищувачі.

Китайські та російські військові літаки вже не вперше входять в зону ППО Південної Кореї. Зокрема аналогічний інцидент стався в грудні 2023 року – тоді Південна Корея також піднімала свої винищувачі.