Російські командири продають пайки своїх солдат, тому ті продовжують їсти собак
Джерело:СБУ
Російський окупант розповідає, що їхні командири продають пайки, що були призначені солдатам. Ще одна розмова, перехоплена СБУ, свідчить про чергові випадки поїдання собак.
СБУ продовжують публікувати перехоплені розмови російських окупантів з їхніми рідними. Під час телефонного дзвінка один із загарбників скаржиться на нестачу їжі та командирів, які продають їхні пайки. Ще один росіянин з радістю розповідає масі, що він з'їв собаку.
Читайте також "Клепав" проросійські ЗМІ в інтернеті: СБУ викрила агента Москви
Їдять собак, бо пайки продають командири
Російський окупант розповідає дружині про життя під час війни в Україні. Зокрема, він жаліється на харчування. На одному із записів загарбник каже, що їх годують самими лиш овочами. Вони вважаються "закускою".
От банки привезли консервовані: якась закуска, морква, капуста… Ми одразу ж викинули. Х**ня повна, як поросятам,
– розповідає окупант дружині.
Росіянин додає, що винні в цьому командири. Бо їхні пайки йдуть "наліво". Їх перепродують.
На другому записі загарбник просить матір вгадати, що він їв. Жінка спершу хоче вигадати якийсь "екзотичний" варіант і говорить про борсуків. Потім – переходить до пацюків. Проте вгадати матері окупанта так і не вдалося.
"Собаку! М'яса хочеться ж!" – відповідає російський солдат.
Судячи з усього, поїдання домашніх тварин стало трендом серед загарбників. "Друга армія світу" продовжує пробивати дно…
– пишуть в СБУ.
Російські окупанти намагаються всіляко втекти з війни
Чого тільки не вигадують російські солдати для того, щоб втекти з війни. Вони вигадують безліч способів, серед яких – і фіктивний шлюб.
Нещодавно СБУ оприлюднила розмову російського окупанта зі своїм знайомим. Під час телефонного дзвінка солдат зізнається, що просив подругу піти в РАЦС і подати заяву на одруження. Потім окупант планував піти до командира і відпроситися, він "не встигає на своє весілля".
Проте всі методи солдатів є марними. Повернутися додому дозволяють лише за трьох умов: власне поранення чи загибель або смерть родича. В СБУ зазначають, що перші два варіанти – цілком реальні.
Вас може зацікавити – чи є Китай на боці Росії: дивіться відео