Ворог розосередив кораблі у Чорному морі: Плетенчук розповів, де курсують ракетоносії

Росія виводить у Чорне море ракетоносії, однак не здійснює пусків крилатих ракет. Нині ворог розосередив кораблі в акваторії.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів про оперативну ситуацію в Чорному морі. Також він пояснив, чому ворог виводить кораблі, але не завдає ракетних ударів, передає 24 Канал.

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Де здебільшого перебувають російські кораблі

За словами Плетенчука, у російських військових є завдання з охорони пунктів базування, акваторії та контролю судноплавства, а також певні навчання. Він додав, що будь-які ВМС виконують і повсякденні завдання, наприклад, пов'язані з охороною водних районів.

Те, що вони (ракетоносії – 24 Канал) зараз знаходяться в морі, або виведені, ще не означає, що атака може розпочатися. Проте треба бути насторожі – ми моніторимо ситуацію, відслідковуємо її й у разі загрози готові реагувати,

– зауважив Плетенчук.

Речник ВМС додав, що у більшості випадків російські кораблі зосереджуються у водах між Новоросійськом та Севастополем – у східній частині Чорного моря. Однак підводні човни, за словами Плетенчука, почуваються більш впевнено, ніж надводні кораблі, тому що вони можуть приховано переміщуватися в акваторії.

Плетенчук також зазначив, що нині ворог не наважується виводити кораблі туди, де міг собі це дозволити у 2022 році. Такий розвиток подій – це заслуга українських захисників.

Ворог був вимушений розосередити корабельний склад. Він був вимушений фактично більше сконцентруватися у східній частині – біля свого берега. Тому, звісно, прогрес є. Звісно, ми потребуємо і надалі підтримки від наших партнерів і тактика на місці не стоїть. Ті можливості, які є сьогодні, ще не гарантують, що завтра не треба буде шукати якихось нових рішень,

– наголосив речник ВМС.

Скільки кораблів зараз у Чорному морі

За даними ВМС, станом на ранок 29 січня у Чорному морі перебувало 5 ворожих кораблів, серед яких 2 – носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.

Також було зафіксовано 1 ворожий корабель в Азовському морі, 2 ворожі кораблі у Середземному морі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" – загальний залп до 8 ракет.



Російське корабельне угруповання у Чорному морі / Інфографіка ВМС ЗСУ

Окрім того, протягом доби в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: