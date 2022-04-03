Російські кораблі втратили можливість дозаправки в Середземному морі, – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, у великих європейських центрах у Середземному морі відмовляються заправляти судна під російським прапором. Мовиться передусім про порти Іспанії та Мальти.

Таким чином логістика перевезень вантажів значно ускладнилась. Без дозаправки пройти за усім маршрутом суднам буде дуже важко.

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Проблема виникне у нафтових танкерів

Найбільша проблема виникне у російських нафтових танкерів, які прямують з портів Балтії. Танкерам доведеться пройти багато зайвих миль, аби дозаправитись в інших країнах.



Ще одна проблема – це необхідність оплачувати обслуговування суден у доларах. Через санкції, які введені проти Росії, немає можливості провести оплату через обмеження з банками.

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У такий спосіб компанії навіть випереджують санкції, коли відмовляються співпрацювати з російськими компаніями ще до того, як відповідні каральні обмеження були призначені.