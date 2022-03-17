Російські кораблі зазнали втрат у Чорному морі: військові збили безпілотник Орлан-10

Вдень біля Одеси помітили кілька російських кораблів. Навіть попри те, що підготовки до висадки десанту не було, наші війська дали зрозуміти, хто господар у Чорному морі.

Так, 17 березня військові збили безпілотний літальний апарат Росії типу Орлан-10. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Братчук розповів, що російський флот почав чинити психологічний тиск на українські системи оборони.

Російський Чорноморський флот вишикувався і почав робити нерви Одесі-мамі… Це був спосіб такого психологічного тиску на нас усіх з метою, щоб наші системи оборони відкрили свої позиції,

– зазначив він.

Водночас він зазначив, що ворог досі боїться наближатися, а коли все-таки підійде ближче – буде знешкоджений. А сьогодні під час свого "демонстраційного шикування" російські кораблі й зовсім зазнали втрат – українські військові збили безпілотний літальний апарат типу Орлан-10.

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