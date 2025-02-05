Удари дронів змусили Росію різко змінити маршрути кораблів, що прямували до Сирії, – ISW

Удари українських військових морських безпілотників, ймовірно, могли змусити Кремль різко змінити маршрут російських кораблів між Росією та Сирією. З весни 2024 року вони припинили курсувати Чорним морем.

Відтоді кораблі прямували до Сирії з Балтійського моря через Атлантичний океан, використовуючи у кілька разів довший маршрут. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Що відомо про маршрут російських кораблів до Сирії

Аналітики ISW звернули увагу на опубліковані Національним центром спротиву відеодокази отримання Україною доступу до системи "Мозаїка", що є внутрішньою російською системою для відстеження маршрутів суден та вантажів.

Згідно з даними системи, ще у квітні 2023 року російський вантажний корабель "Спарта-4" курсував між сирійським Тартусом та Новоросійськом у Краснодарському краї через Дарданелли та Босфор. Цей корабель, як і "Спарта", "Спарта-2", належать логістичній компанії міноборони Росії "Оборонлогістика".

Маршрут російських кораблів до Сирії у 2023 році / Фото ЦНС

Однак, вже навесні 2024 року профільні ресурси, що стежать за новинами судноплавства, зафіксували зміну маршрутів кораблів Sparta та Ursa Major. На шляху з Сирії судна перестали заходити у Чорне море, а натомість пливли через Атлантичний океан до балтійських портів Росії.



Маршрут російських кораблів із Сирії навесні 2024 року / Фото ЦНС

Варто зазначити, що цей маршрут є довшим у кілька разів. На думку аналітиків, такі зміни зумовлені "загрозою ударів безпілотників ВМС України у Чорному морі". З посиланням на дані MarineTraffic.com в ISW також зазначають, що російські вантажні кораблі "Спарта" і "Спарта-2" перебували біля берегів Тунісу 4 лютого.

OSINT-аналітик М. Т. Андерсон опублікував супутникові знімки станом на ранок 4 лютого, на яких видно ці два судна, а також, ймовірно, десантний корабель "Олександр Отраковський", фрегати "Адмірал Головко", "Адмірал Горшков" і "Адмірал Григорович".

Супутникові знімки та звіти Головного управління військової розвідки України вказують на те, що всі ці судна були в порту Тартус у грудні 2024 року та січні 2025 року.

Поява російських кораблів у Середземному морі 4 лютого узгоджується з повідомленнями про те, що зараз російські кораблі курсують між Сирією та Росією через Атлантику,

– зауважують в ISW.

Водночас аналітики кажуть, що відхід великої кількості суден із порту Тартус вказує на те, що Росія не сподівається на позитивні результати поточних російсько-сирійських переговорів щодо її військової присутності.

Там додають, що розташування суден біля Тунісу також свідчить, що ці кораблі не прямують до Лівії, попри те, що Кремль повітрям відправив деякі активи з Сирії до Лівії протягом грудня 2024 року та січня 2025 року.