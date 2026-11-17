Військові Японії та Південної Кореї 17 листопада піднімали в повітря бойову авіацію через наближення російських літаків до своїх кордонів. Два борти Росії, ймовірно, перетнули японський повітряний простір поблизу префектури Фукуока.

Як повідомляє Japan Times, Сили повітряної оборони Японії попередили російські військові літаки та вжили додаткових заходів реагування.

Реакція Токіо

Після попередження російські борти пройшли через Цусімську протоку, пролетіли між тайванським узбережжям та островом Йонагуні й рушили в західну частину моря.

Токіо відреагувало на порушення кордону також на дипломатичному рівні.

Порушення територіального повітряного простору Японії російськими літаками є не лише серйозним порушенням суверенітету Японії, а й загрозою нашій безпеці. Це абсолютно неприйнятно,

– заявив головний речник та секретар уряду Мінору Кіхара.

Він наголосив, що японська сторона передала Москві ноту протесту з вимогою не повторювати подібних дій.

Зазначається, що Росія не вперше скеровує свою авіацію до кордону з Японією, ймовірно випробовуючи швидкість реагування сил оборони.

Дії Сеула

Зі свого боку Yonhap сповістило про превентивні дії південнокорейських військових. Командування зафіксувало наближення літаків агресора завчасно, тому направило винищувачі в небо.

У Сеулі уточнили, що повітряний простір Південної Кореї порушено не було, а російські борти згодом залишили цю зону.

Інцидент розгорнувся перед запланованою тристоронньої зустрічі диктатора Росії Володимира Путіна, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа. Ці переговори мають відбутися 18 – 19 листопада під час форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в китайському Шеньчжені.