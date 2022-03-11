Російські літаки з території України обстріляли білоруське село Копані

Літаки Росії 11 березня зайшли на територію України та обстріляли звідти білоруський населений пункт Копані. У Збройних Силах України наголосили, що це – провокація.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що 11 березня Росія зробила спробу втягнути армію Білорусі у війну проти України.

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Російські літаки обстріляли білоруське містечко Копані

О 14:30 від прикордонників надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з пункту Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над населеними пунктами Городичі та Тумені. А далі – завдали вогневого ураження по білоруському селу Копані.

Зараз 9-й прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом,

– додали у Сухопутних військах.

Там наголосили, що це – свідома провокація Росії. Держава-агресорка зазнає повного провалу в Україні, тому намагається хоч якось покращити ситуацію, втягнувши у війну проти українців ще й Білорусь.

До слова, у Білорусі є село Дубровиця, однак там немає аеродрому, звідки могли б злетіти літаки.

раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що російська авіація готується нанести низку ударів на території Білорусі. Він звернувся до білоруського народу зі словами запевнення, що Україна ніколи не атакуватиме його.

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