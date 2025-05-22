Розвідка США повідомила, що Росія озброює літаки новими ядерними ракетами

Росія розширює свій ядерний арсенал, зокрема розроблення та інтеграцію ядерних ракет класу "повітря-повітря" для бойової авіації. Її встановлюють на МіГи та винищувачі типу Су.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт розвідувального управління Департаменту оборони США та The War Zone. Таким чином Росія розширює свої ядерні сили.

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Що про це відомо

Американська розвідка з'ясувала, що Росія зберігає орієнтовно 1,5 тисячі розгорнутих стратегічних боєголовок і до 2 тисячі нестратегічних боєголовок, і розширює свої ядерні сили в Білорусі, створюючи та реконструюючи місця зберігання ядерної зброї та навчаючи білоруські екіпажі поводженню з тактичною ядерною зброєю.

Втім, Росія дуже малоймовірно застосує ядерну зброю у цьому конфлікті, якщо тільки керівництво Росії не вирішить, що режиму загрожує екзистенційна небезпека,

– ідеться у звіті.

Водночас у The War Zone припускають, що у вищезгаданому документі найімовірніше, йдеться про спеціальну версію ракети великої дальності Р-37М. Там пояснили, що це далекобійна ракета-перехоплювач розроблена спеціально для МіГ-31 та адаптована для багатоцільових винищувачів Су-30СМ, Су-35С і Су-57.

Вона має активну радіолокаційну головку самонаведення, що робить її особливо небезпечною зброєю для авіації противника. Крім того, ця ракета здатна уражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Водночас, згідно з оприлюдненою інформацією, в експортному варіанті її дальність обмежується 200 кілометрами.

Зауважимо, що розробка модифікованої ракети Р-37М під шифром "Изделие 610М" була завершена у 2011 році. Перші зразки почали надходити на озброєння Росії лише у 2018 році через тривалі випробування та адаптацію. Відомо, що твердопаливна ракета має вагу 510 кілограмів.

До слова, нещодавно повідомляли, що Росія інвестує у ремонт та модернізацію стратегічних літаків Ту, а також у виробництво нових. Очікується, що повітряний флот Росії збільшиться на два десятки нових або модернізованих літаків, що може створити загрозу, зокрема для НАТО, вже в найближчі роки.