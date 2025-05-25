Російські літаки порушили повітряний простір Фінляндії: російського посла викликали для пояснень

Два російські військові літаки порушили повітряний простір Фінляндії поблизу узбережжя міста Порвоо. Міністерство закордонних справ країни терміново викликало посла Росії Павла Кузнєцова для пояснень.

Міністерство закордонних справ заявило, що інцидент стався у п’ятницю, 23 травня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фінського мовника Yle.

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Російські військові літаки порушили повітряний простір Фінляндії

Два російські військові літаки імовірно увійшли у повітряний простір Фінляндії біля узбережжя міста Порвоо.

У відповідь на це МЗС Фінляндії викликало російського посла Павла Кузнєцова для надання пояснень. Йому буде вручено офіційну ноту з вимогою роз’яснити дії Росії.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен наголосив, що інцидент розцінюється як серйозний. Порушення кордону розслідує Прикордонна охорона.

Це не перший подібний випадок. У лютому цього року російський військовий літак також ненадовго залітав у повітряний простір Фінляндії в районі міста Ханко. У Гельсінкі вважають такі інциденти неприйнятними й розцінюють їх як загрозу національній безпеці.