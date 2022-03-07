Російські медіа поширюють фейк, що нібито на території України є лабораторія Міноборони США
Російська пропаганда викривлює реальність війни в Україні. Окупанти поширюють фейк нібито на території України є лабораторія Міноборони США.
Фейк про вірус гуляє в інфопросторі декілька років
Про це розповів журналіст Сергій Лещенко. За його словами, пропаганда поширює "сенсаційну новину", що в Україні працює лабораторія Міноборони США, яка розробляє "небезпечні" штами.
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Та в Міністерстві охорони здоров'я України спростували російські фейки. У МОЗ заперечили заяви російської пропаганди про "зачистку слідів".
Окрім того, заперечено неправдиву інформацію про знищення "особливо небезпечних" патогенів у Харкові та Полтаві.
У МОЗ наголосили, що на території України немає американських лабораторій. Також там звернули увагу, що у списках пропагандистів немає жодного небезпечного штаму.
Лещенко додав, що фейк про вірус гуляє в українському інформаційному просторі декілька років. Його вкинули проросійські депутати Віктор Медведчук та Ринат Кузьмін.
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