200 російських морських піхотинців відмовились повертатись на війну в Україну, – розвідка

росіяни мають проблеми з комплектуванням складу 810 російської бригади морських піхотинців. Ці окупанти проводили штурмові дії.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький. Він зазначив, що приблизно 200 морських піхотинців відмовились повертатися в Україну.

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"Що стало негативним для російського командування? Те, що приблизно 200 військовослужбовців 810 бригади відмовилися знову повертатися на територію Півдня України. І виникла суттєва проблема, яка, за нашими даними, і затягнула процес відновлення і бойового злагодження батальйонної тактичної групи цієї бригади", – розповів Скібіцький.

Малий бойовий потенціал

Представник розвідки вважає, що бойовий потенціал та досвід 810 російської бригади наразі не є достатнім для участі у війні. Угруповання немає критичних для себе спеціальностей.

"Основне завдання 810 бригади – це проведення морських, штурмових наступальних операцій і просто штурмових дій. Якщо не буде підготовлених фахівців та чіткого злагодження підрозділу, то бойовий потенціал цієї БТГр, та і всієї бригади зменшується, – сказав Скібіцький.

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Мобілізація у росії

кремль намагається перемогти у війні, залучивши якнайбільшу кількість живої сили. Навіть якщо люди не мають жодного досвіду та навичок.

У CNN вважають, що росія може мобілізувати приблизно 30 тисяч добровольців. Їм пропонують короткотермінові контракти. Крім цього, обіцяють пільги на навчання, проїзд у транспорті та довічні щомісячні виплати.

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