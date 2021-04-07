У бригаді розповіли обставини зникнення загиблого бійця на Донбасі

У зоні Операції об'єднаних сил ввечері 3 квітня зник українських військовий. Бійця кілька днів розшукували, однак 6 квітня його тіло Збройним силам передали проросійські бойовики.

Що відомо про зникнення бійця

Військовий на момент зникнення був без зброї. На місці події жодних ознак бойового зіткнення не зафіксували.

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Військовослужбовець, попри нетривалий час проходження служби в нашому підрозділі, характеризувався позитивно, зауважень зі сторони командування не було. Спортсмен, прихильник здорового образу життя,

– розповіли у бригаді.

Командування частини негайно розпочало пошуки зниклого. Однак першочергові дії, на жаль, не дали ніякого результату.

У бригаді не знають, що саме трапилося з бійцем. Там припускають, що він міг заблукати, або ж його викрали.

"До останнього була надія, що він живий та з ним все гаразд. Але, на жаль, чуда не трапилось", – заявили у бригаді.

6 квітня на КПВВ Мар'їнка відбулася процедура передачі тіла загиблого від російських найманців до бригади військового.

Наразі ім'я воїна не називають. Його оприлюднять після того, як про трагедію сповістять близьких загиблого.

Бойовики поширювали фейки

9 квітня на Львівщину доправлять тіло загиблого 25-річного Ігоря Байтала з 10 окремої гірсько-штурмової бригади. Наразі невідомо, коли саме та як помер захисник. Журналісти 24 каналу намагаються з'ясувати, чи це його тіло передали ЗСУ бойовики.

У бригаді "Едельвейс" розповіли, що проросійські бойовики поширювали в мережі фейки. Вони заявляли, що 4 квітня біля Шумів внаслідок бойового зіткнення загинув український військовий, а командування, мовляв, приховує інформацію.

У бригаді назвали такі дії окупантів "яскравим прикладом нехтування моральними принципами".