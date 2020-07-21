Російські найманці передали Україні тіло ще одного захисника: хто це
Проросійські бойовики на Донбасі 21 липня передали українській стороні тіло ще одного загиблого військового ЗСУ. Найімовірніше, це – український захисник, якого в ООС досі вважали пораненим і до пошуку якого ніяк не могли приступити.
Про передачу тіла загиблого українця повідомляє штаб ООС. Там кажуть, щоб встановити особу вбитого, треба провести процедуру упізнання і судово-медичну експертизу.
До теми Це – воєнний злочин, – Кулеба про вбивство медика на Донбасі
Представники російсько-окупаційних військ передали ще одне тіло полеглого захисника на підконтрольну уряду України територію. Наразі, особу загиблого не ідентифіковано,
– мовиться у дописі.
Там також повідомляється, що ймовірно, це – третій військовослужбовець, якого до цього часу вважали пораненим після цинічного вбивства морських піхотинців 13 липня поблизу Зайцевого на Донеччині.
Що відомо про розстріл військових і медика на Донбасі
- 13 липня проросійські бойовики обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло українського оборонця під селом Зайцеве.
- Під час обстрілу один з оборонців зазнав поранення. Військовий медик Микола Ілін поспішив йому на допомогу.
- У цю мить бойовики знову почали обстріл, під яким і загинув Ілін.
- Тривалий час окупанти не давали українській стороні провести пошук загиблого медика та іншого постраждалого військового.
- Врешті російські найманці передали тіло медика Іліна самі. Сталося це 20 липня.