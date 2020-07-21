Проросійські бойовики на Донбасі 21 липня передали українській стороні тіло ще одного загиблого військового ЗСУ. Найімовірніше, це – український захисник, якого в ООС досі вважали пораненим і до пошуку якого ніяк не могли приступити.

Про передачу тіла загиблого українця повідомляє штаб ООС. Там кажуть, щоб встановити особу вбитого, треба провести процедуру упізнання і судово-медичну експертизу. До теми Це – воєнний злочин, – Кулеба про вбивство медика на Донбасі Представники російсько-окупаційних військ передали ще одне тіло полеглого захисника на підконтрольну уряду України територію. Наразі, особу загиблого не ідентифіковано,

– мовиться у дописі. Там також повідомляється, що ймовірно, це – третій військовослужбовець, якого до цього часу вважали пораненим після цинічного вбивства морських піхотинців 13 липня поблизу Зайцевого на Донеччині. Що відомо про розстріл військових і медика на Донбасі 13 липня проросійські бойовики обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло українського оборонця під селом Зайцеве.

Під час обстрілу один з оборонців зазнав поранення. Військовий медик Микола Ілін поспішив йому на допомогу.

У цю мить бойовики знову почали обстріл, під яким і загинув Ілін.

Тривалий час окупанти не давали українській стороні провести пошук загиблого медика та іншого постраждалого військового.

Врешті російські найманці передали тіло медика Іліна самі. Сталося це 20 липня.