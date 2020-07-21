Пророссийские боевики на Донбассе 21 июля передали украинской стороне тело еще одного погибшего военнослужащего ВСУ. Скорее всего, это – украинский защитник, которого в ООС до сих пор считали раненым и к поиску которого никак не могли приступить.

О передаче тела погибшего украинца сообщает штаб ООС. Там говорят, чтобы установить личность убитого, надо провести процедуру опознания и судебно-медицинскую экспертизу. К теме Это – военное преступление, – Кулеба об убийстве медика на Донбассе Представители российско-оккупационных войск передали еще одно тело павшего защитника на подконтрольную правительству Украины территорию. На данный момент личность погибшего не идентифицирована,

– говорится в заметке. Там также сообщается, что вероятно, это – третий военнослужащий, которого до сих пор считали раненым после циничного убийства морских пехотинцев 13 июля вблизи Зайцева в Донецкой области. Что известно о расстреле военнослужащих и медика на Донбассе 13 июля пророссийские боевики обстреляли группу украинских военных, которые должны были эвакуировать тело украинского защитника под селом Зайцево.

Во время обстрела один из защитников получил ранение. Военный медик Николай Илин поспешил ему на помощь.

В этот момент боевики вновь начали обстрел, во время которого и погиб Илин.

Долгое время оккупанты не давали украинской стороне провести поиск погибшего медика и другого пострадавшего военнослужащего.

В конце концов российские наемники передали тело медика Илина сами. Произошло это 20 июля.