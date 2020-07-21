Российские наемники передали Украине тело еще одного защитника: кто это
Пророссийские боевики на Донбассе 21 июля передали украинской стороне тело еще одного погибшего военнослужащего ВСУ. Скорее всего, это – украинский защитник, которого в ООС до сих пор считали раненым и к поиску которого никак не могли приступить.
О передаче тела погибшего украинца сообщает штаб ООС. Там говорят, чтобы установить личность убитого, надо провести процедуру опознания и судебно-медицинскую экспертизу.
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Представители российско-оккупационных войск передали еще одно тело павшего защитника на подконтрольную правительству Украины территорию. На данный момент личность погибшего не идентифицирована,
– говорится в заметке.
Там также сообщается, что вероятно, это – третий военнослужащий, которого до сих пор считали раненым после циничного убийства морских пехотинцев 13 июля вблизи Зайцева в Донецкой области.
Что известно о расстреле военнослужащих и медика на Донбассе
- 13 июля пророссийские боевики обстреляли группу украинских военных, которые должны были эвакуировать тело украинского защитника под селом Зайцево.
- Во время обстрела один из защитников получил ранение. Военный медик Николай Илин поспешил ему на помощь.
- В этот момент боевики вновь начали обстрел, во время которого и погиб Илин.
- Долгое время оккупанты не давали украинской стороне провести поиск погибшего медика и другого пострадавшего военнослужащего.
- В конце концов российские наемники передали тело медика Илина сами. Произошло это 20 июля.