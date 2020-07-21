Украина уже установила картину событий на Донбассе 13 июля, когда там был убит медик. Согласно ей, есть все основания полагать, что обстрел, который совершили пророссийские боевики, является ничем иным как военным преступлением.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал во время собственного брифинга, передает 24 канал.

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Мы провели работу с нашими международными партнерами, они были в деталях осведомлены о том, что произошло. Мы знаем картину того, что поминутно происходило, и есть все основания считать, что речь идет именно о военном преступлении и вероломном сознательном убийстве украинского медика,

– подчеркнул министр.

Кулеба уточнил, что это "позорное убийство" осудили международные партнеры Украины, среди которых – ЕС, Великобритания и США.

"Я хочу поблагодарить их, что они быстро отреагировали и услышали украинскую сторону в этом вопросе", – добавил глава МИД.

Что известно о расстреле медика на Донбассе