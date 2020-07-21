Україна вже встановила картину подій на Донбасі 13 липня, коли там був вбитий медик. Згідно з нею, є всі підстави вважатьи, що обстріл, який вчинили проросійські бойовики є нічим іншим, як воєнним злочином.

Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів під час власного брифінгу, передає 24 канал.

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Ми провели роботу з нашими міжнародними партнерами, вони були в деталях поінформовані про те, що сталося. Ми знаємо картину того, що похвилинно відбувалося, і є всі підстави вважати, що йдеться саме про воєнний злочин і віроломне свідоме вбивство українського медика,

– наголосив міністр.

Кулеба уточнив, що це "ганебне вбивство" засудили міжнародні партнери України, серед яких – ЄС, Великобританія та США.

"Я хочу подякувати їм, що вони швидко відреагували і почули українську сторону в цьому питанні", – додав глава МЗС.

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