Це – воєнний злочин, – Кулеба про вбивство медика на Донбасі
Україна вже встановила картину подій на Донбасі 13 липня, коли там був вбитий медик. Згідно з нею, є всі підстави вважатьи, що обстріл, який вчинили проросійські бойовики є нічим іншим, як воєнним злочином.
Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів під час власного брифінгу, передає 24 канал.
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Ми провели роботу з нашими міжнародними партнерами, вони були в деталях поінформовані про те, що сталося. Ми знаємо картину того, що похвилинно відбувалося, і є всі підстави вважати, що йдеться саме про воєнний злочин і віроломне свідоме вбивство українського медика,
– наголосив міністр.
Кулеба уточнив, що це "ганебне вбивство" засудили міжнародні партнери України, серед яких – ЄС, Великобританія та США.
"Я хочу подякувати їм, що вони швидко відреагували і почули українську сторону в цьому питанні", – додав глава МЗС.
Що відомо про розстріл медика на Донбасі
- 13 липня проросійські бойовики обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло українського оборонця під селом Зайцеве.
- Під час обстрілу один з військових зазнав поранення. Військовий медик Микола Ілін поспішив йому на допомогу.
- У цю мить бойовики знову почали обстріл, під яким і загинув Ілін.
- Тривалий час окупанти не давали українській стороні провести пошук загиблого медика та іншого постраждалого військового.
- Врешті російські найманці передали тіло медика Іліна самі. Сталося це 20 липня.