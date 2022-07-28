Окупанти пробують відновити "російський імперський рух", – Міноборони

росіяни намагаються відновлювати живу силу, яку втрачають в Україні. Через це вони мобілізують нацистські організації.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає 24 канал.

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"Воєнно-політичне керівництво росії намагається в авральному порядку нарощувати сили, які зазнали значних втрат у ході бойових дій в Україні. З цією метою путінська пропагандистська машина активізувала діяльність так званого "російського імперського руху", проводять інтенсивну мобілізацію членів цього руху", – розповіла Маляр.

російські "денацифікатори"

За словами заступниці міністра, особливо прагнуть залучити воєнізоване крило "Імперський легіон". Його члени сповідують неонацизм.

Особливий цинізм російської пропаганди полягає у тому, що до так званої "спецоперації" та так званої "денацифікації" залучають сили, які відкрито сповідують неонацистську ідеологію та внесені до списку особливо небезпечних терористичних організацій,

– зазначила Маляр.

Мобілізація в росії

Окупанти залучають до війська переважно мешканців віддалених депресивних регіонів росії. Влада країни-терористки розгорнула кампанію "від кожного суб'єкта федерації по батальйону".

Проте цього виявляється замало й до армії беруть мешканців країн Центральної Азії та навіть ув'язнених. Це пов'язано з тим, що кремль не оголошує загальної мобілізації й робить це приховано.

Крім цього, примусово воювати проти своєї ж країни змушують українців на тимчасово окупованих територіях. Відомо, що це відбувається на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та у Криму.

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