російські новобранці ще не дійшли до кордону, а вже п'ють, грабують і чіпляються до жінок, – ISW

російські добровольці введуть себе нікчемно ще під час військових навчань, навіть не дійшовши до кордону чинять беззаконня та свавілля. Новобранці цілими пиячать та чіпляються до цивільного населення.

Фахівці Інституту вивчення війни у своєму звіті зауважили, що російські вербувальники, ймовірно, дозволяють добровольцям так безладно поводитися, щоб зібрати хоч якусь кількість зацікавлених воювати.

Увага Імпульс у бік Бахмута й Авдіївки вичерпаний: в ISW описали наріжну військову проблему росіян

На "солдатів" скаржаться самі ж росіяни

Звіт фахівців базується на даних, які зібрало російське опозиційне видання – вони опитали жителів Муліне (селище у Володарському районі Нижньогородської області росії), які скаржились на поведінку новобранців у місті.

У Муліне розташований великий російський військовий полігон і, як зазначають, саме тут розміщена база нового 3-го армійського корпусу.

Так ось, місцеві жителі розповіли, що добровольці грабують та знущаються з жінок, є ініціаторами бійок та постійно пиячать.

Місцева влада навіть вирішила посилити патрулювання міста, але жителі припускають, що поліція відпустить заарештованих добровольців, оскільки вони потрібні для війни в Україні.

Військове керівництво готує звірів

Російське військове керівництво не бажає дисциплінувати цих новобранців, яких чималими зусиллями заманила на службу. Однак, недисциплінованість під час навчання, швидше за все, призведе не лише до поганої підготовки, а й сформує розуміння того, що злочини легко сходять з рук.

Ба більше, військові й надалі поводитимуть себе так з побратимами, не покорятимуться наказам командирів, зловживатимуть алкоголем та наркотиками, мародерствуватимуть та вчинятимуть злочини проти українців на окупованих територіях.

До теми – спецпризначенці врятували двох "мобілізованих" з Донбасу: дивитись відео