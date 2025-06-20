На Півночі внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури
- На Півночі внаслідок російських обстрілів пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та комерційну споруду.
Російські окупанти не припиняють обстрілювати прикордонні території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей. Внаслідок обстрілів було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури і не тільки.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу оперативного командування "Північ".
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Ворожі обстріли
Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей.
Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та комерційну споруду,
– ідеться в повідомленні ОК "Північ".
Там вказали, що всього протягом минулої доби нараховано орієнтовно 101 обстріл (211 вибухів) із різних видів озброєння.
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До слова, в Сумській ОВА вказали, що протягом доби, з ранку 19 червня до ранку 20 червня, ворожі сили здійснили 75 обстрілів по 25 населених пунктах у 11 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Противник здійснив понад 30 скидань ВОГ з БпЛА та завдав ударів FPV-дронами, КАБами, РСЗВ та БпЛА по території Сумщини.
Вказується, що там пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, в Юнаківській громаді пошкоджено приватний будинок, а у Сумській громаді загорілася одна із будівель у житловому секторі. В ОВА вказали, що пожежу вже загасили.