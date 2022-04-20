Російські обстріли в Маріуполі практично цілодобові, у перервах пропонують здатися

Росіяни безперебійно обстрілюють Маріуполь важкою артилерією, а коли на мить зупиняються – пропонують всім здатися.

Таку інформацію повідомив начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін в інтерв'ю виданню Суспільне. За його словами, захисники та маріупольці постійно знаходяться під обстрілами. Дуже рідко відбуваються "режими тиші".

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Михайло Вершинін розповів про систему обстрілів, яку вже встиг помітити і зауважив, що звуки обстрілів чутно завжди.

Тобто, заходить літак, після літака відпрацьовує корабельна артилерія, потім РСЗО (реактивна система залпового вогню – 24 канал), потім знову літак, який другий баражує поряд, потім знову артилерія,

– розповів він.

За словами начальник патрульної поліції, вчора з 14 до 16 години був "режим тиші" Окупанти вкотре пропонували українцям здатися, а у відповідь почули всім відому фразу про "рускій воєнний корабль ...". Вершинін підкреслив, що обстріли відбуваються з використанням важких авіабомб.

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