ГУР перехопило розмову окупанта, який бідкався через вбивство свого командира офіцерами Росії

Російський загарбник побідкався батькові на вбивство свого командира. У ГУР МО оприлюднили перехоплення розмови.

За його словами, командира вбили свої ж офіцери. І сталося це нібито через те, що той захищав своїх підлеглих.

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Російські офіцери вбили командира роти за опір

Російський військовослужбовець поскаржився батькові на вбивство свого командира російськими офіцерами. Підлеглий вбитого розповів, що його вбили за розбіжність у поглядах та непокору.

За його словами, вбитий командир беріг свій особовий склад і хвилювався за бійців, через що в нього й виникли непорозуміння з офіцерами Росії, які просто застрелили його.

Командира вбили. Хороший був командир. Жалів всіх. 11 кульових поранень,

– побідкався окупант.

Перехоплення розмови росіян: дивіться відео

Нещодавно українські сили знищили 8 офіцерів армії країни-агресора. Тоді успішно демобілізували старшого лейтенанта Дмитра Красовського, лейтенантів Віктора Смирнова, Алана Гедгагова, Олексія Кузіна, Сергія Тимченка, командира штурмового танкового взводу Т-90М "Прорив" молодшого лейтенанта Альберта Курамшина, а також молодших лейтенантів Андрія Колчанова та Олексія Гуляєва.