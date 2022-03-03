Російські офіцери, які виконують злочинні накази Путіна, підуть під трибунал у Гаазі, – Британія

Російських командирів переслідуватимуть за військові злочини. Відповідну заяву зробив міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб.

Нагадаємо, 2 березня стало відомо, що Британія та ще 37 країн звернулися до Міжнародного кримінального суду в Гаазі з доказами проти Росії. За її "варварське вторгнення в Україну".

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Путін і його генерали повинні піти під трибунал

Міністр юстиції Великої Британії та лорд-канцлер Домінік Рааб переконаний, що російських командирів будуть переслідуватися за військові злочини – якщо вони продовжать виконувати накази Володимира Путіна в Україні.

Нагадаємо, раніше глава британського уряду Борис Джонсон назвав вторгнення Росії в Україну варварським, і сказав, що всім "кришталево ясно, що Путін не може безкарно вчиняти ці жахливі дії".

Пан Рааб додав, що Британія допоможе у зборі вирішальних доказів для ідентифікації, розшуку та притягнення до суду військових злочинців із Росії. Тим більше – вже має відповідний досвід.

Ми дійсно хочемо донести це повідомлення до Путіна, а також до будь-якого командира на місцях. Вони повинні знати: є дуже реальна ймовірність, що вони сядуть на лаву підсудних у Гаазі та у тюремну камеру,

– сказав Рааб.

І порадив російським генералам та офіцерам, щоб добре думали, чи віддавати та чи виконувати незаконні накази, які змушують чинити військові злочини.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!