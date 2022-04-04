Російські окупанти готують новий наступ: де в Україні фронт може запалати

На Луганському напрямку російські окупаційні війська з метою підготовки до проведення наступальної операції здійснюють розгортання елементів оперативної побудови наступального угруповання та нарощують систему управління. Далі – в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

На сході знову буде гаряче

Загарбники проводять перегрупування і намагаються покращити тактичне положення на окремих напрямках. Триває формування та переміщення додаткових підрозділів Російської Федерації для участі у бойових діях в районах населених пунктів Рубіжне, Попасна.

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За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу громадської ініціативи "Права Справа", зафіксовано накопичення важкої бронетехніки і ствольної артилерії окупантів в окупованому місті Первомайськ. Зокрема на території промислової бази "ШПУ з буріння стволів і свердловин", яка розташована за адресою: місто Первомайськ, вулиця Воровського, 22.

Наразі територія бази використовується окупантами та їх місцевими посіпаками для зберігання ствольної артилерії й ремонту важкої бронетехніки. Свого часу "ШПУ з буріння стволів і свердловин" мало у своєму розпорядженні розгалужену ремонтну та промислову базу – механічний цех, цех з ремонту бурового устаткування, ковальсько-зварювальний цех, електроремонтний цех, транспортний цех, монтажну дільницю, підземну ділянку бурових робіт, склади обладнання і матеріалів.

Ворог навмисно розміщує військову інфраструктуру і техніку в місцях масового скупчення цивільного населення, використовуючи їх як живий щит, тим самим унеможливлюючи відкриття вогню у відповідь з боку ЗСУ.

За інформацією місцевих джерел "Правої Справи", останнім часом відзначається активна передислокація важкої бронетехніки й живої сили бойовиків з глибини окупованої території Луганщини в район міста Первомайська. Зокрема зафіксований рух колон, у складі яких були БМП та "Урали".

Так, наприклад, в окупованому Луганську зафіксували рух колони у кількості 12 вантажівок з особовим складом, які рухалися в напрямку Алчевська. На кабінах автівок зафікосвано тактичний знак "чотири". Крім того, в цьому напрямку зафіксували рух колони бензовозів.

Зі Стаханова в напрямку міста Попасна важка бронетехніка й вантажівки з особовим складом переміщуються трьома шляхами, а саме: через Кадіївський міст, через Сокологорівку і село Калинове.

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Окупантів уже "гостинно" зустріли

Нагадаю, днями на Попаснянському напрямку, за даними громадської ініціативи "Права Справа", ЗСУ завдали вогневого ураження по місцях скупчення окупантів. Йдеться про окуповане місто Первомайськ, територію колишнього ПТУ №39, яку наразі перетворено на логістичну базу окупаційних військ. Причому відомо про втрати і серед особового складу ворога (за різними оцінками – до 50 осіб), і передусім важкої бронетехніки.

Крім того, внаслідок вогневого удару по районах накопичення живої сили противника знищено декілька одиниць техніки приватної військової компанії "Вагнер". Ідеться, зокрема, про нанесення удару поблизу колишньої будівлі "Укртелекому". Ця інформація підтверджує присутність учасників приватної військової компанії "Вагнер" у бойових діях на сході України.

Координати логістичної бази окупантів і місць накопичення важкої бронетехніки надав ЗСУ аналітичний відділ громадської ініціативи "Права Справа".

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