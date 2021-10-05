Російські окупанти готуються до активізації обстрілів на Донбасі, – розвідка

На Донбасі проросійські бойовики проводять приховану підготовку до активізації обстрілів. Вони посилюють боєготовність своїх з'єднань і частин.

Бойовики приховано завозять до передових підрозділів додаткове озброєння та боєприпаси. Усе відбувається під виглядом перевезень майна транспортом для підготовки до зими.

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За даними розвідників, на окуповані території Донеччини та Луганщини також прибувають диверсійно-розвідувальні підрозділи.

Водночас зросла інтенсивність тренувань з бойової готовності, зокрема в артилерійських та мінометних підрозділах.

У такий спосіб окупанти приховано готують активізацію обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з метою завдавання збитків, провокування вогню у відповідь та знищення елементів системи спостереження,

– повідомили розвідники.

Російські окупанти розгорнули на Донеччині та Луганщині масштабну агітаційну кампанію. Вони намагаються призвати місцеве населення на військову службу у з'єднаннях і частинах бойовиків.

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Ситуація на Донбасі: останні новини

Російські окупанти на Донбасі 2 жовтня поранили українського захисника. Його евакуювали до лікувального закладу.

За даними українських розвідників, Росія планує впродовж 3 наступних років виділити 900 мільярдів рублів для окупованої частини українського Донбасу. Це майже 330 мільярдів гривень.

Росія відмовилась продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом. У Кремлі назвали це "недоцільним".

Пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс заявила, що кількість цивільних жертв через обстріли на Сході України є найбільшою після припинення вогню в липні 2020 року.

Повний текст публікації ГУР Міноборони у фейсбуці:

Головне управління розвідки України інформує.

Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях посилює готовність до застосування з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Зокрема, під виглядом перевезень майна автомобільним транспортом для підготовки до зимового періоду, до передових підрозділів приховано завозиться додаткове озброєння і боєприпаси, прибувають диверсійно-розвідувальні підрозділи, зросла інтенсивність тренувань з бойової готовності, зокрема в артилерійських та мінометних підрозділах.

У такий спосіб окупанти приховано готують активізацію обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з метою завдавання збитків, провокування вогню у відповідь та знищення елементів системи спостереження.