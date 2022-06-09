Російські окупанти у Маріуполі почали видавати пенсії у рублях, – радник мера міста

Російські загарбники створили справжнє пекло для мешканців Маріуполя. Тепер нелюди спрямовано знущаються з вцілілих пенсіонерів – почали видавати їм пенсії у рублях.

Про це повідомив радник законного мера Маріуполя Петро Андрющенко на своїй сторінці у телеграмі 9 червня. До допису він прикріпив відео, як старші люди товчуться у черзі до входу у приміщення з вивіскою "Почта Донбасса", щоб отримати гроші.

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Маріупольцям окупанти видають пенсії у рублях

Петро Андрющенко розповів, що за даними російських окупантів, у місті зареєстровано близько 47 тисяч пенсіонерів. Втім джерела чиновників законної Маріупольської міської ради повідомили, що ще близько 10 тисяч маріупольців принципово не подали документи на рублеві "подачки" від окупантів.

За даними Андрющенка, та пенсія, яку Росія почала видавати мешканцям міста, у перерахунку на нашу національну валюту становить 2 600 гривень. Разом з тим видача коштів очікувано перетворилась на чергове пекло і знущання.

Черга розписана до кінця місяця, але, знову ж таки, не рятує від хамства та битви за виживання. Подивіться самі,

– прокоментував радник законного мера додане відео.

Маріупольці стоять у чергах за видачею пенсій у рублях: дивіться відео

До слова, Петро Андрющенко також розповів, що ці пенсії російські окупанти видають у рублях, – готівкою, яку напередодні завезли у місто броньовики.

"Це прекрасно демонструє міць російської економіки та чесність звітів Путіна про економічні прориви. Тупо штампують на друкарському станку стільки готівки, скільки потрібно. Сучасна історія грошей Росії такий самий фейк, як і сама Росія", – підсумував посадовець.

Останні новини з Маріуполя: коротко

У тимчасово окупованому Маріуполі люди продовжують жити у підвалах , оскільки російська артилерія повністю знищила їхні домівки. Їжу також доводиться готувати на вулиці – з того, що мають.

, оскільки російська артилерія повністю знищила їхні домівки. Їжу також доводиться готувати на вулиці – з того, що мають. Навіть у майже повністю зруйнованому місті окупанти знаходять, що вкрасти . Загарбники з так званої "ДНР" радіють, що зможуть вкрасти з Маріуполя тролейбуси європейського зразка. Крім того, бойовики вивозять звідти вцілілі дитячі майданчики, медичну техніку тощо.

. Загарбники з так званої "ДНР" радіють, що зможуть вкрасти з Маріуполя тролейбуси європейського зразка. Крім того, бойовики вивозять звідти вцілілі дитячі майданчики, медичну техніку тощо. За попередньою інформацією, у Маріуполі наразі продовжують жити під окупацією близько 100 тисяч людей.

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