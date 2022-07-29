Хочуть звинуватити ЗСУ: на Донеччині окупанти готуються до підриву ємностей з хімікатами

Російські окупанти, ймовірно, збираються вчинити диверсії або обстріли підприємств хімічної галузі на Донеччині. Подібну атаку загарбники можуть планувати для посилення своїх позицій в напрямку Слов'янська.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, чутки про підготовку до акту хімічного тероризму ширяться серед окупантів десь з 27 липня. Паралельно з цим командири багатьох підроздівлів активізували пошук великої кількості сучасних протигазів.

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Всі ці засоби індивідуального захисту органів дихання російське командування планує завозити для свого особового складу до Лимана та Святогірська.

Хочуть звинуватити ЗСУ та посилити паніку серед цивільних

В українських спецслужбах кажуть, що у кремлі, ймовірно, запланували підрив ємкостів з аміаком або іншими хімікатами неподалік від Слов'янську.

Крім того, не можна виключати й обстрілів безпосередньо по підприємствам хімічної галузі. Аби лише спричинити масштабні викиди небезпечних речовин у повітря.

Наслідки такої хімічної атаки воєнних злочинців зовсім не цікавлять. Однак вони намагатимуться в будь-який спосіб звинувачувати в цьому Україну.

Для цього загарбники задіють всі свої пропагандистські канали просування фейків, а найбільший інформаційний удар вони можуть спрямувати безпосередньо на населення Донеччини.

Окрім можливого виключно військового просування внаслідок хімічного тероризму, кремлівські злочинці також хочуть здобути більшу симпатію до себе серед цивільних, а також розширити свої можливості щодо збору інформації про сили та засобі ЗСУ. За допомогою скоєння воєнних злочинів та розповсюдження фейків у місцевих пабліках ФСБшники сподіваються завербувати якомога більше адептів "русского мира".

Росіяни суттєвих військових успіхів не мають

Тактику обстрілів резервуарів з хімічними речовинами на Донбасі російські війська застосовували багато разів. При цьому подекуди вони навіть не могли спрогнозувати те, куди піде небезпечна хмара.

За даними українських спецслужб, знову зайнятися хімічним тероризмом у верхівці росіян можуть заради послаблення опору ЗСУ на певних ділянках фронту. Адже наразі окрім застосування аналогів зброї масового ураження здобути якісь успіхи на півночі Донеччини окупаційні війська не здатні.

Всі їх спроби зібратися та створити можливість великого прориву нашої оборони зазнали нищівного фіаско. Попри постійні та серйозні артилерійські обстріли повноцінно вийти з режиму оперативної пазу на цьому напрямку загарбники досі не можуть. При цьому контрольований відход українських захисників з Вуглегірської ТЕС також зовсім не задовільняє путіна. Бо йому терміново потрібна якась серйозна перемогу. Саме через це 27 липня росіяни намагалися нахабно просунутися хоча б на Авдіївському напрямку. Але потуги загарбників були марними і їм довелося відповзати, залишивши на полі бою купу власних трупів.