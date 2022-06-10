Російські окупанти намагаються повністю взяти під контроль Сєвєродонецьк, але без успіху

10 червня 2022 , 07:03
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росіяни продовжують наступати у Сєвєродонецьку намагаючись повністю взяти під контроль місто. Однак успіху не мають. Тривають важкі бої.

Про це у ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 10 червня.

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На Сєвєродонецькому напрямку противник безуспішно намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають,
– йдеться у повідомленні. 

 

 

Автор: Анастасія Лукашевська