Російські окупанти напали на підприємство з Катару, – Кім про вчорашній обстріл Миколаївщини

Ввечері 10 квітня російські окупанти випустили декілька ракет по Миколаєву. Цього разу жертвою ворога стало іноземне підприємство.

Деталі нічного обстрілу розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у новому зверненні.

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За словами Кіма, російські окупанти напали на підприємство з Катару у нашій області.

Загиблих немає, але ворог пошкодив 2 ангари. Також поранення від осколків отримав охоронець,

– сказав він.

Раніше він повідомив, що внаслідок обстрілу виникла пожежа у лісі. Рятувальники її ліквідували.

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Додамо, що російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. Протягом 9-го квітня на Миколаївщині поранення отримали 9 людей.

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