Російські окупанти не пропустили до Борової вантаж з ліками

Російські окупанти 16 квітня повністю зайняли територію Борівської громади, що на Харківщині. Наразі там немає мобільного зв'язку та інтернету.

У Борівській селищній раді повідомили, що точної та детальної інформації про населені пункти немає, адже мобільний зв'язок та інтернет там відсутній.

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Ситуація з ліками та гуманітарною допомогою складна

У сільраді повідомили, що вчора, 18 квітня, була спроба доставити у Борівську центральну лікарню медикаменти з боку Куп’янська. Зокрема необхідна анестезія. Але російські окупанти не пропустили вантаж та розвернули машину у зворотному напрямку.

Складна ситуація і з гуманітарною допомогою. Загарбники не пропускають гуманітарні конвої на окуповані території. Вони або ж забирають всю допомогу у власне користування, або роздають людям під виглядом російської гуманітарки.

Ворог хоче приєднати Борівщину до "ЛНР"

Додамо, що окупаційна російська влада повідомляє людям, що Борівщина має стати частиною так званої "ЛНР" та обіцяє відновити зв’язок і транспортне сполучення з Куп’янськом. Водночас у Куп’янську, який окупований ще з перших днів війни, зв’язок також відсутній.

На території Борівської громади встановлені ворожі блок-пости, а ворог повністю контролює пересування місцевих. В’їзд на територію громади і виїзд за її межі наразі неможливий.

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