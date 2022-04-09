Російські окупанти не впускають евакуаційні автобуси до Мелітополя

Російські загарбники продовжують використовувати будь-які методи для блокування евакуації з тимчасово окупованих територій України.

Викрадення автобусів та перешкоджання руху

Днями стало відомо, що окупанти викрали автобуси, які були призначені для вивезення населення. Про це повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

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Наразі, за його словами, автобуси вдалося повернути, однак путінські найманці не впускають їх до Мелітополя.

Звертаюсь до тих мелітопольців, які хочуть виїхати з міста! Ми повернули автобуси! Але російські окупанти не впускають їх до Мелітополя,

– написав Федоров.

Він зазначив, що евакуація буде здійснюватись з Північного виїзду з міста та закликав містян стежити за оновленням інформації.

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