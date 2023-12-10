"Показуха і брехня": як загарбники вкотре обманули жителів окупованих територій

Не буває дня, щоб росіяни про щось не збрехали. Жителі тимчасово окупованих територій вкотре переконалися у цьому.

Цього разу мовиться про пенсії. Росія зробила маразматичне оголошення про приєднання тимчасово окупованих територій України. Звичайно, воно відбулося хіба що у запаленій свідомості Путіна.

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Тоді ж тим українцям, які візьмуть російський паспорт, пообіцяли суттєвий перерахунок пенсій, відповідно до російського законодавства. Водночас вийшло як завжди у Росії – людей обманули. Звичайно, по телебаченню пропагандисти "вєщають", що середній розмір пенсії перевищив 18 тисяч рублів (понад 7 тисяч гривень). Однак реальність – зовсім інша.

Люди бідкаються, що їх обманули

Жителі тимчасово окупованих територій бідкаються у мережі, що окупанти їх обманули. Пишуть про "показуху та брехню". Зокрема, розповіли, що за 18 років стажу у шахті нарахували всього 10 тисяч рублів. Дехто повідомляє, що пенсія навіть зменшилася.

Пенсіонери масово подають заяви на перерахунок пенсій. Водночас сподіватися їм нема на що. Російським окупантам абсолютно байдуже на людей. Вони це вже довели мільйони разів.