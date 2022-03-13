Російські окупанти обстріляли кладовище в Чернігові: загорівся храм святителя Феодосія

Окупанти продовжують обстрілювати Чернігів, під вогонь потрапили кладовище та храм. При цьому у підвалі храму перебували люди.

Храм святителя Феодосія Чернігівського, який належить до Московського патріархату, загорівся після обстрілу. Виклик про пожежу надійшов до рятувальників близько 11:15 13 березня.

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У підвалі храму перебувають люди

Весь цей час в храмі перебувають люди. Їх неможливо евакуювати, адже обстріли продовжуються. Також через постійне ведення вогню не можуть прибути на місце і працівники ДСНС.

Окупанти обстріляли і міську лікарню

Потрапила під ворожий обстріл і Чернігівська 3-тя міська лікарня. Прямо в одне з відділень влучив снаряд: знесло дах та повибивало вікна. В медзакладі дуже просять допомогти з будівельними матеріалами – фанерою, ДСП та плівкою, аби закрити вікна.

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