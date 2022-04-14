Російські окупанти обстріляли Велику Писарівку на Сумщині
14 квітня 2022 , 17:20
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
Російські окупанти у четвер, 14 квітня, обстріляли Велику Писарівку на Сумщині. Новину повідомив Дмитро Живицький – голова Сумської ОВА.
Живицький також поділився світлиною з місця обстрілу. Він наголосив, що деталі будуть згодом.
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Велика Писарівка російська ворожа сторона обстріляла наші території. Подробиці згодом,
– написав Живицький.
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