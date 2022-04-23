Російські окупанти обстріляли завод та підприємство у Харкові

Росіяни продовжують нещадно обстрілювати Харків та околиці. Цього разу під обстріл потрапили завод та одне з місцевих підприємств, які отримали пошкодження.

У Харківській прокуратурі повідомили, що окупанти обстріляли один з місцевих заводів. За фактом обстрілу вже відкрили кримінальне провадження.

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Приблизно о 12 годині дня російські окупанти обстріляли завод у Холодногірському районі Харкова. На нього скинули снаряди реактивних систем "Ураган". Через обстріли будівля заводу частково пошкоджена.

Окупанти обстріляли підприємство та завод у Харкові / Фото Харківська обласна прокуратура

Окрім того, за пів години після росіяни обстріляли одне з місцевих підприємств, яке розташоване в тому ж районі.

За фактом цього прокуратура відкрила провадження за порушеннями законів та звичаїв ведення війни.

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