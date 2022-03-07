Російські окупанти планують нову хвилю атак: Резніков назвав міста

Через значні втрати, яких зазнав ворог, інтенсивність бойових дій в Україні тимчасово знизилася. Втім, росіяни готуються розпочати нову хвилю атак.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Відповідний допис він опублікував зранку 7 березня.

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Росіяни атакуватимуть, але отримають відсіч

Резніков пояснив, що наразі загарбники намагаються сконцентрувати сили та засоби для нових атак. За його словами, насамперед ворог буде цілитися на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв.

Не втрачаємо пильність! Російські війська скрізь отримають жорстку відсіч,

– запевнив український урядовець.

Міністр підкреслив, що Україна використовує кожну хвилину, аби зміцнити свою оборону. Усі зусилля цілодобово спрямовані на те, аби забезпечити потреби захисників і захисниць.

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