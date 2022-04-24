Російські окупанти погрожують селянам "націоналізацією" землі за відмову сіяти

У тимчасово окупованому селищі Борова на Харківщині росіяни вдаються до погроз громаді. Вони цинічно заявляють, що будуть "націоналізовувати" землі, якщо ті відмовляться сіяти.

Люди в окупації виживають без електрики, води, зв'язку, газу та інтернету. Також на території громади загарбники тримають багато техніки.

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Російські окупанти схаменулися щодо посівної

Як зазначають у селищній раді, росіяни поміж терором населення згадали про те, що має тривати посівна. Вони "наполегливо рекомендують" керівникам сільгосппідприємств виводити людей в поле та відновлювати весняно-польові роботи.

Але з цим є проблеми. Адже техніка розбита або викрадена, без палива. Також не вистачає посівних матеріалів. Ніхто не гарантує сільгосппрацівникам безпеки від замінувань та під час обстрілів.

Тим фермерам, хто не погоджується працювати за таких умов, один з місцевих колаборантів погрожує "націоналізувати" землі та передати їх в користування іншим,

– повідомляє селищна рада.

Окрім того, російські окупанти навідуються до помешкань. Проводять обшуки, дещо забирають і дізнаються відомості про тих, кого нема.

Ви маєте знати, що чинять російські окупанти: дивіться відео