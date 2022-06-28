Російські окупанти поповнюють свої війська зрадниками-правоохоронцями

Деякі українські правоохоронці вирішили зрадити присязі та перейшли на сторону Росії. Але зі зрадниками окупанти поводяться не так, як ті б того хотіли.

Російські окупанти на захоплених територіях України активно займалися пошуком тих, хто готовий був би з ними співпрацювати. Частиною колаборантів стали ті, то вже давно пропагував ідеї "русского міра" в Україні. Та є й такі, які перейшли на бік окупанта після захоплення території. Серед таких – і правоохоронці.

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Росіяни традиційно в цьому випадку вдалися до нездійснених обіцянок. Так, до слова, вони робили й під час захоплення острова Зміїний, коли обіцяли українським прикордонним "захмарні перспективи". Натомість були відправлені зі своїм кораблем у відповідному напрямку, ще невдовзі й здійснилося.

Та є й ті, хто таки ведеться на російські обіцянки. Серед них і поліцейські, які залишилися на нещодавно захоплених територіях. Вони погодилися на співпрацю з місцевими гауляйтерами. В замін їм було обіцяно, що вони залишаться на своїх "посадах", а дехто навіть мав отримати "підвищення".

Та вкотре підтвердилося, що обіцянки росіян нічого не варті. І тепер цих горе-поліцейських відправляють на фронт воювати проти українських військових. Про це повідомляють джерела 24 каналу в правоохоронних органах. Така доля чекає на 15 осіб, які свого часу працювали в поліції Бердянська, але перейшли на бік ворота. Ще декількох відправлять на фронт з Мелітополя та Енергодара.

Кинути їх планують на Луганщину, де зараз йдуть запеклі бої в районі Сєвєродонецька та Лисичанська, а також ща трасу на Бахмут.

Досвід зрадників нічого не вчить

Тим вже колишнім правоохоронцям з окупованих міст варто було б детальніше дізнатися історію тих, хто вже зрадив Україну. Мова йде про тих людей, яких в окупованій Луганській області називали "правоохоронцями". Їх теж після повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022 року вирішили відправити на фронт проти української армії.

Дійшло до того, що на цих окупованих територіях майже не залишилося "правоохоронців". Тож їм на заміну почали звозити російських поліцейських, відправляючи їх у відрядження. Але ніхто не знає, на скільки саме часу їх так "відправили. І після цього сталося так, що вже у Ростовській області Росії виникла нехватка тих самих поліцейських.

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